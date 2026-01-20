«Мне удалось выдержать». Мэдисон Киз высказалась о победе в первом круге AO-2026

Американская теннисистка девятая ракетка мира Мэдисон Киз прокомментировала непростую победу в первом круге АО-2026. На старте она обыграла украинку Александру Олейникову со счётом 7:6 (8:6), 6:1. Киз в этом году защищает титул в Мельбурне.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
«Вчера разговаривала с Линдсей Дэвенпорт (победительница шести ТБШ .— Прим. «Чемпионата»). Она напомнила мне, что не так много игроков вообще получают шанс защищать титул на турнире «Большого шлема», нужно постараться принять это и получить удовольствие. Как бы я ни нервничала в начале, рада снова здесь быть и тому, что сумела пройти этот матч.
Моя соперница была невероятна. Она здорово подавала и проявила себя как настоящий боец, сделала этот матч для меня непростым. Нужно было чуть успокоиться, найти свою игру, поверить в себя и начать играть активнее. Думаю, сначала я действовала слишком осторожно. Стоило напомнить себе, я хорошая теннисистка, если просто позволить себе играть, хорошие вещи обязательно придут.
Смена темпа, высокие мячи, а ещё она очень быстрая, доставала массу сложных ударов и заставляла меня много работать на другой стороне сетки. Сегодня мне удалось это выдержать и справиться», — приводит слова Киз Tennis.com.
- 20 января 2026
-
11:22
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:52
-
10:50
-
10:48
-
10:41
-
10:33
-
10:20
-
09:44
-
09:41
-
09:33
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:19
-
09:07
-
08:49
-
08:42
-
08:35
-
08:32
-
08:29
-
08:12
-
07:45
-
07:26
-
06:39
-
06:25
-
05:58
-
05:34
-
05:14
-
04:35
-
04:29
-
01:02
-
00:49