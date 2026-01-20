Андрей Ольховский: Медведев и Рублёв показывают хороший уровень, их игра вселяет оптимизм

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский оценил старт россиян Даниила Медведев и Андрея Рублёва на АО-2026. В первом круге Медведев одолел Йеспера де Йонга (Нидерланды), а Рублёв — Маттео Арнальди (Италия).

«Медведев и Рублёв очень уверенно прошли первый круг. Даня проиграл пару своих подач, где-то были срывы. Однако мне понравилось, когда нужно, ребята собираются и играют. В решающий момент играли очень цепко, хорошо, стабильно и быстро. Их игра вселяет оптимизм. И до турнира играли хорошо, и сейчас показывают хороший уровень, но впереди две недели», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.