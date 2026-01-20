«От печали до радости — один шаг». Ольховский — о победе Хачанова в первом круге AO

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над американцем Алексом Михельсеном (4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3) в первом круге Australian Open — 2026.
«Карен дожал. Как в песне: «От печали до радости — один шаг». Дело в том, что для Хачанова получился очень сложный матч. 2:5 и 0:40 в пятом сете, 5:3 — матч-бол, а затем брейк-пойнт, на котором Михельсен принимает слева и не попадает буквально сантиметр. Всё могло очень быстро перевернуться. Карен всё-таки дожал. Михельсен очень непростой соперник для первого круга. Насколько это будет полезно для Хачанова — вопрос. Если восстановится, да, потому что почувствует уверенность», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 20 января 2026
