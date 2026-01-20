Скидки
Ребекка Шрамкова — Елена Остапенко, результат матча 20 января 2026, счет 2:0, 1 круг Australian Open 2026

Елена Остапенко вышла во второй круг Australian Open — 2026, победив Шрамкову
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. На старте турнира она обыграла словачку Ребекку Шрамкову (73-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 09:20 МСК
Ребекка Шрамкова
73
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Остапенко выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шрамковой пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Australian Open — 2026 Остапенко сыграет с китайской теннисисткой Синьюй Ван (46-я ракетка мира).

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
