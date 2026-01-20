Елена Остапенко вышла во второй круг Australian Open — 2026, победив Шрамкову

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. На старте турнира она обыграла словачку Ребекку Шрамкову (73-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Остапенко выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шрамковой пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Australian Open — 2026 Остапенко сыграет с китайской теннисисткой Синьюй Ван (46-я ракетка мира).