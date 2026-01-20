Елена Остапенко вышла во второй круг Australian Open — 2026, победив Шрамкову
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. На старте турнира она обыграла словачку Ребекку Шрамкову (73-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:4.
Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 09:20 МСК
73
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Остапенко выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шрамковой пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге Australian Open — 2026 Остапенко сыграет с китайской теннисисткой Синьюй Ван (46-я ракетка мира).
