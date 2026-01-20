Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Необычно, но мне нравится». Дарья Касаткина — о получении гражданства Австралии

«Необычно, но мне нравится». Дарья Касаткина — о получении гражданства Австралии
Комментарии

Бывшая российская теннисистка 43-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала о впечатлениях от получения гражданства Австралии в 2026 году.

— Ну что, ты уже полноценная австралийка?
— Да.

— Как ощущения?
— Ощущения, на самом деле, интересные. Необычно, но мне нравится. То есть всё равно чувствуешь, что какая-то новая вот глава в жизни, на самом деле, чувствуется разница. Не знаю, в чём. Чисто в каком-то таком самочувствии, но что-то поменялось на самом деле. Но прикольно.

И в какой-то степени такой груз упал с плеч, потому что был такой год, всё равно, скажем так, трансферный в плане того, что все документы, вот этот весь процесс, всё равно было… Всё равно, когда висит в воздухе это постоянно, чувствуется, как-то тяготит. Вот, а сейчас чувствую, что прямо вот отпустило меня наконец-то, — сказала Касаткина в видео на канале First&Red.

Материалы по теме
Самсонова с «баранкой» взяла сет на AO! Играет Синнер, Хачанов уже победил. LIVE!
Live
Самсонова с «баранкой» взяла сет на AO! Играет Синнер, Хачанов уже победил. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android