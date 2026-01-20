Скидки
Теннис

Дарья Касаткина ответила, чувствует ли себя полноценной австралийкой

Дарья Касаткина
43-я ракетка мира Дарья Касаткина высказалась по поводу получения австралийского гражданства. Она ответила на вопрос о самоидентификации в связи с получением паспорта новой страны.

— Ты выставила фотографию с сертификатом несколько дней назад. Что это значит? Получила ли ты паспорт уже?
— Ну, сам сертификат, его дают на церемонии вступления в гражданство, где ты даёшь клятву, тебе там всё рассказывают. И да, это как бы финальная стадия, перед тем, как получать паспорт, уже потом ты идёшь в паспортный офис, вот с этим сертификатом. И получается, я вот буквально на днях его получаю, просто уже как печатают.

— Чувствуешь ли ты себя полноценной австралийкой?
— Наверное, чтобы почувствовать себя прямо полноценной австралийкой, нужно всё равно какое-то время здесь всё-таки пожить, обустроить быт и так далее, всё-таки за этот год я больше по всему миру ездила, ну как и обычно. Но за это время уже как бы ближе познакомилась с австралийцами, которые работают в Tennis Australia, с федерацией, с игроками, то есть мы близко начали общаться, чувствую, что узнаю намного больше вообще про эту страну, плюс я же готовилась к тесту на гражданство, — приводит слова Касаткиной First and Red.

