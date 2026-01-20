182-я ракетка мира Дэйн Суини обыграл Гаэля Монфиса на старте Australian Open — 2026

Австралийский теннисист Дэйн Суини (182-я ракетка мира) оказался сильнее 39-летнего француза Гаэля Монфиса на старте Australian Open — 2026. Матч закончился со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4, 7:5. Для Монфиса это был последний в карьере ТБШ в Мельбурне.

Встреча длилась 3 часа 46 минут. За это время Монфис реализовал 2 брейк-пойнта из 11, выполнил 14 эйсов и допустил шесть двойных ошибок. Суини выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных.

Во втором круге Суини сыграет с восьмым сеянным Беном Шелтоном (США), который ранее оказался сильнее представителя Франции Уго Умбера. Эта встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).