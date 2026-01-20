Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дэйн Суини — Гаэль Монфис, результат матча 20 января 2026, счет 3:1, 1-й круг Australian Open — 2026

182-я ракетка мира Дэйн Суини обыграл Гаэля Монфиса на старте Australian Open — 2026
Дэйн Суини
Комментарии

Австралийский теннисист Дэйн Суини (182-я ракетка мира) оказался сильнее 39-летнего француза Гаэля Монфиса на старте Australian Open — 2026. Матч закончился со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4, 7:5. Для Монфиса это был последний в карьере ТБШ в Мельбурне.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 07:00 МСК
Дэйн Суини
182
Австралия
Дэйн Суини
Д. Суини
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 3 		7 6 7
7 7 		5 4 5
             
Гаэль Монфис
110
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Встреча длилась 3 часа 46 минут. За это время Монфис реализовал 2 брейк-пойнта из 11, выполнил 14 эйсов и допустил шесть двойных ошибок. Суини выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных.

Во втором круге Суини сыграет с восьмым сеянным Беном Шелтоном (США), который ранее оказался сильнее представителя Франции Уго Умбера. Эта встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Джокович — о победе в первом круге АО: на трибунах было много сербских флагов, это тронуло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android