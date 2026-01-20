182-я ракетка мира Дэйн Суини обыграл Гаэля Монфиса на старте Australian Open — 2026
Австралийский теннисист Дэйн Суини (182-я ракетка мира) оказался сильнее 39-летнего француза Гаэля Монфиса на старте Australian Open — 2026. Матч закончился со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4, 7:5. Для Монфиса это был последний в карьере ТБШ в Мельбурне.
Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 07:00 МСК
182
Дэйн Суини
Д. Суини
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6
|7
|
|5
|4
|5
110
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Встреча длилась 3 часа 46 минут. За это время Монфис реализовал 2 брейк-пойнта из 11, выполнил 14 эйсов и допустил шесть двойных ошибок. Суини выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных.
Во втором круге Суини сыграет с восьмым сеянным Беном Шелтоном (США), который ранее оказался сильнее представителя Франции Уго Умбера. Эта встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).
