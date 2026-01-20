Скидки
Теннис

«Нам дают их, когда мы ещё дети». Касаткина — о контрактах с Федерацией тенниса России

Бывшая российская теннисистка 43-я ракетка мира Дарья Касаткина высказалась о вопросе подписания контрактов с Федерацией тенниса России (ФТР).

— Знаю, другие теннисистки, сменившие гражданство, тоже переживают по этому поводу. Обсуждала ли ты это с ними?
— Кстати, нет, ни с кем. По крайней мере, ко мне никто с таким вопросом не подходил. Потому что у меня такой проблемы нет.

— Потому что у тебя не было контракта изначально? Или он всё-таки был?
— Он был, но вот эти вот моменты вопросительные, спасибо моим родителям, которые в юридической истории всё понимают, они ещё очень давно договорились, этих спорных моментов не было. Вот поэтому в этом плане вообще огромное спасибо, что у меня нет головной боли, но у других девчонок, да, у них, видимо, такой истории не получилось, у них всё по-другому, да, это грустно.

— Как считаешь, на других игроков повлияет то, что нужно будет потом выплачивать в случае перехода за другую страну деньги федерации и, возможно, они задумаются?
— Ну, те, у кого были контракты, наверное, задумаются, а те, у кого этих контрактов ещё нет, будут их читать. Нам всем дают эти контракты, когда мы дети ещё, фактически. А родители, скорее всего, многие просто не совсем понимают, что это, и такие: «Ой, контракт с федерацией, ну, нужно подписать, но это же федерация, не обманут, правильно, помогут». Подписывают, а потом, если что-то случается, не знаю, даже если не смена гражданства, не знаю, какие ещё могут произойти форс-мажоры, появляется вот такая ситуация, — сказала Касаткина в видео на канале First&Red.

