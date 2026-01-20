Скидки
Монфис — о последнем Australian Open в своей карьере: спасибо за невероятное путешествие

Монфис — о последнем Australian Open в своей карьере: спасибо за невероятное путешествие
Гаэль Монфис
39-летний французский теннисист Гаэль Монфис высказался по поводу выступления на последнем для него Australian Open. Ранее он проиграл в матче первого круга местному игроку Дэйну Суини. Счёт — 6:7 (3:7), 7:5, 6:4, 7:5 в пользу австралийца.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 07:00 МСК
Дэйн Суини
182
Австралия
Дэйн Суини
Д. Суини
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 3 		7 6 7
7 7 		5 4 5
             
Гаэль Монфис
110
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

«Огромное спасибо, это прежде всего. Мой путь здесь начался в 2003 году вместе с вами. Тогда я впервые приехал сюда. И вот сейчас, 2026-й, финишная черта. Спасибо вам за это невероятное путешествие. Вы были просто потрясающими.

У меня здесь осталось очень много ярких воспоминаний… Большие битвы. Даже сегодня матч длился почти четыре часа. Дэйн, ты проделал потрясающую работу. Я сказал ему у сетки, что у него есть характер и есть сердце. Желаю тебе удачи в следующем матче.

Мне повезло столько лет играть здесь. Так что напоследок — огромное спасибо. Merci beaucoup», — сказал Монфис в интервью на корте.

182-я ракетка мира Дэйн Суини обыграл Гаэля Монфиса на старте Australian Open — 2026
