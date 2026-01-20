Монфис — о последнем Australian Open в своей карьере: спасибо за невероятное путешествие

39-летний французский теннисист Гаэль Монфис высказался по поводу выступления на последнем для него Australian Open. Ранее он проиграл в матче первого круга местному игроку Дэйну Суини. Счёт — 6:7 (3:7), 7:5, 6:4, 7:5 в пользу австралийца.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6
|7
|
|5
|4
|5
«Огромное спасибо, это прежде всего. Мой путь здесь начался в 2003 году вместе с вами. Тогда я впервые приехал сюда. И вот сейчас, 2026-й, финишная черта. Спасибо вам за это невероятное путешествие. Вы были просто потрясающими.
У меня здесь осталось очень много ярких воспоминаний… Большие битвы. Даже сегодня матч длился почти четыре часа. Дэйн, ты проделал потрясающую работу. Я сказал ему у сетки, что у него есть характер и есть сердце. Желаю тебе удачи в следующем матче.
Мне повезло столько лет играть здесь. Так что напоследок — огромное спасибо. Merci beaucoup», — сказал Монфис в интервью на корте.
- 20 января 2026
-
11:40
-
11:35
-
11:22
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:52
-
10:50
-
10:48
-
10:41
-
10:33
-
10:20
-
09:44
-
09:41
-
09:33
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:19
-
09:07
-
08:49
-
08:42
-
08:35
-
08:32
-
08:29
-
08:12
-
07:45
-
07:26
-
06:39
-
06:25
-
05:58
-
05:34
-
05:14
-
04:35
-
04:29