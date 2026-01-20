Скидки
«Не представляю, что чувствовал тренер». Кузнецова — о старте Хачанова на Australian Open

«Не представляю, что чувствовал тренер». Кузнецова — о старте Хачанова на Australian Open
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала победу россиянина Карена Хачанова над американцем Алексом Михельсеном (4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3) в первом круге Australian Open — 2026.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 05:05 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 5 6
6 		4 3 7 3
             
Алекс Михельсен
38
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

«Невероятная победа Карена в сложных условиях против соперника, которому ровно год назад проиграл на том же самом корте! Сегодня Хачанов взял реванш у Михельсена, но как же непросто было завершить эту игру, что он сделал только с седьмого матчбола!

Представляю его ощущения, но не представляю, что чувствовал тренер, который с ним в Австралии, Евгений Донской. Но главное, что в итоге результат положительный, Карен во втором круге», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Хачанов начал AO с победы в пятисетовике! С восьмого матчбола он дожал американца
Хачанов начал AO с победы в пятисетовике! С восьмого матчбола он дожал американца
