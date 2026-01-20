«Не представляю, что чувствовал тренер». Кузнецова — о старте Хачанова на Australian Open

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала победу россиянина Карена Хачанова над американцем Алексом Михельсеном (4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3) в первом круге Australian Open — 2026.

«Невероятная победа Карена в сложных условиях против соперника, которому ровно год назад проиграл на том же самом корте! Сегодня Хачанов взял реванш у Михельсена, но как же непросто было завершить эту игру, что он сделал только с седьмого матчбола!

Представляю его ощущения, но не представляю, что чувствовал тренер, который с ним в Австралии, Евгений Донской. Но главное, что в итоге результат положительный, Карен во втором круге», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.