Елена Рыбакина: рада, что One Point Slam выиграл непрофессиональный игрок

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что осталась рада исходу выставочного турнира One Point Slam, который прошёл перед Открытым чемпионатом Австралии — 2026 в Мельбурне.

Победу одержал теннисист-любитель Джордан Смит из Австралии. В матче за титул он оказался сильнее 117-й ракетки мира Джоанны Гарленд из Тайбэя. Елена Рыбакина во втором круге проиграла испанцу Педро Мартинесу.

«Очень рада, что в итоге победил непрофессиональный игрок. Думаю, это действительно круто. Было забавно наблюдать, как теннисисты нервничали, потому что у них всего одна подача и всего одно очко», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.