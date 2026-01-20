Дарья Касаткина ответила, повлияла ли смена гражданства на решение сделать паузу в карьере

Бывшая российская теннисистка 43-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала о проблемах с ментальным состоянием в конце 2025 года и решении взять перерыв от тенниса.

— Что именно это было? Просто усталость психологическая, надоели люди в туре, всё одно и то же, не шла игра, из-за этого накрыло?

— На самом деле, это всё совокупность. Бывает так, например, у тебя с одной стороны не идёт, сложный год. Не мой кейс, но в личной жизни проблемы.

— Повлияло ли то, что ты изменила флаг? Как ты считаешь?

— В целом, конечно, это был стресс. Это огромный стресс. Плюс последние четыре года, ну, такое, испытание достаточно, мне было очень сложно. Но то, что первые три года результаты были хорошие, это меня держало на плаву. А когда, получается, просело и то, и другое, это сильно подкосило.

Возможно, если бы два-три матча пошли в другую сторону, уже совсем другая динамика, уже совсем и по-другому, возможно, играла. Но в теннисе всё очень хрупкое, получилось так, как получилось. И пришлось думать, как из этой ситуации выходить. Понимала, мне просто нужно время выдохнуть, нужно просто время без постоянных теннисных поездок, когда у тебя чемоданы, ты везде опоздал, не успеваешь, тренировка завтра в 10, прилетаешь в 9 вечера. Ну, это всё, конечно же, стресс. И хотела немножко тоже взять перерыв, где я могу как бы без этого. Даже с путешествиями, но с приятными, — сказала Касаткина в видео на канале First&Red.