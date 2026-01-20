Скидки
Теннис

Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон — Киченок / Волынец, результат матча 20 января 2026, счёт 2:1, 1 круг Australian Open 2026

Анастасия Павлюченкова и Клара Таусон вышли во второй круг Australian Open — 2026 в паре


Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и датчанка Клара Таусон успешно стартовали на Australian Open — 2026 в парном разряде. В первом круге они одержали волевую победу над дуэтом Людмила Киченок (Украина)/Кэти Волынец (США) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 09:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
А. Павлюченкова К. Таусон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 6
7 8 		4 4
         
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
Л. Киченок К. Волынец

Матч продолжался 2 часа 53 минуты. За это время Павлюченкова и Таусон выполнили пять подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Киченок и Волынец один эйс, восемь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге AO-2026 Павлюченкова и Таусон сыграют с победительницами матча Ханьюй Го (Китай)/Кристина Младенович (Франция) — Алисия Паркс (США)/Даяна Ястремская (Украина).

Календарь парного женского Australian Open - 2026
Сетка парного женского Australian Open - 2026
