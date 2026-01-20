Людмила Самсонова с 6:0, 5:2 проиграла Зигемунд в первом круге Australian Open — 2026

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на Australian Open — 2026 в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд (48-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 5:7, 4:6. Самсонова вела со счётом 6:0, 5:2 и имела матчболы.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. За это время Самсонова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Зигемунд один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Лаура Зигемунд сыграет с победительницей матча между австралийками Мэддисон Инглис и Кимберли Биррелл.