Людмила Самсонова с 6:0, 5:2 проиграла Зигемунд в первом круге Australian Open — 2026
18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на Australian Open — 2026 в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд (48-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 5:7, 4:6. Самсонова вела со счётом 6:0, 5:2 и имела матчболы.
Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 10:55 МСК
48
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|4
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Матч продолжался 2 часа 33 минуты. За это время Самсонова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Зигемунд один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Лаура Зигемунд сыграет с победительницей матча между австралийками Мэддисон Инглис и Кимберли Биррелл.
