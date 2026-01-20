Скидки
Лаура Зигемунд — Людмила Самсонова, результат матча 20 января 2026, счет 2:1, 1 круг Australian Open 2026

Людмила Самсонова с 6:0, 5:2 проиграла Зигемунд в первом круге Australian Open — 2026
Комментарии

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на Australian Open — 2026 в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд (48-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 5:7, 4:6. Самсонова вела со счётом 6:0, 5:2 и имела матчболы.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 10:55 МСК
Лаура Зигемунд
48
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
0 		7 6
6 		5 4
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. За это время Самсонова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Зигемунд один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Лаура Зигемунд сыграет с победительницей матча между австралийками Мэддисон Инглис и Кимберли Биррелл.

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
Новости. Теннис
Все новости RSS

