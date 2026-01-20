Янник Синнер после отказа Юго Гастона вышел во второй круг Australian Open — 2026
Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер вышел во второй круг Australian Open — 2026. Его соперник Юго Гастон (Франция) не смог доиграть матч. Встреча завершилась при счёте 6:2, 6:1 в пользу итальянца. Гастон получил травму, а Синнер поддержал визави, который плакал на скамейке.
Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 11:15 МСК
Матч длился 1 час 10 минут. За это время Синнер реализовал четыре брейк-пойнта из семи и выполнил шесть подач навылет. Он не допустил ни одной двойной ошибки, подал 14 эйсов и допустил шесть двойных ошибок. Гастон также не допустил ни одной двойной ошибки, но не смог реализовать три брейк-пойнта.
Во втором круге Синнер сыграет с победителем матча между австралийцем Джеймсом Даквортом и Дино Прижмичем из Хорватии.
