Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юго Гастон — Янник Синнер, результат матча 20 января 2026, счёт 0:2, 1-й круг Australian Open — 2026

Янник Синнер после отказа Юго Гастона вышел во второй круг Australian Open — 2026
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер вышел во второй круг Australian Open — 2026. Его соперник Юго Гастон (Франция) не смог доиграть матч. Встреча завершилась при счёте 6:2, 6:1 в пользу итальянца. Гастон получил травму, а Синнер поддержал визави, который плакал на скамейке.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 11:15 МСК
Юго Гастон
93
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
2 		1
6 		6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Матч длился 1 час 10 минут. За это время Синнер реализовал четыре брейк-пойнта из семи и выполнил шесть подач навылет. Он не допустил ни одной двойной ошибки, подал 14 эйсов и допустил шесть двойных ошибок. Гастон также не допустил ни одной двойной ошибки, но не смог реализовать три брейк-пойнта.

Во втором круге Синнер сыграет с победителем матча между австралийцем Джеймсом Даквортом и Дино Прижмичем из Хорватии.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
182-я ракетка мира Дэйн Суини обыграл Гаэля Монфиса на старте Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android