Белинда Бенчич вышла во второй круг Australian Open — 2026, где может сыграть с Касаткиной

Комментарии

10-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич успешно стартовала на Australian Open — 2026. В первом круге она обыграла британку Кэти Бултер (113-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 7:5.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 11:15 МСК
Кэти Бултер
113
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		5
6 		7
         
Белинда Бенчич
10
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Бенчич выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бултер три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Белинда Бенчич сыграет с победительницей матча между австралийкой Дарьей Касаткиной и Николой Бартуньковой из Чехии.

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
