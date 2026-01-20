Белинда Бенчич вышла во второй круг Australian Open — 2026, где может сыграть с Касаткиной

10-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич успешно стартовала на Australian Open — 2026. В первом круге она обыграла британку Кэти Бултер (113-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 7:5.

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Бенчич выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бултер три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Белинда Бенчич сыграет с победительницей матча между австралийкой Дарьей Касаткиной и Николой Бартуньковой из Чехии.