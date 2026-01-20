Белинда Бенчич вышла во второй круг Australian Open — 2026, где может сыграть с Касаткиной
10-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич успешно стартовала на Australian Open — 2026. В первом круге она обыграла британку Кэти Бултер (113-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 7:5.
Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 11:15 МСК
113
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
10
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Бенчич выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бултер три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Белинда Бенчич сыграет с победительницей матча между австралийкой Дарьей Касаткиной и Николой Бартуньковой из Чехии.
