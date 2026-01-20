Фриц переиграл Руае на старте Australian Open — 2026
Поделиться
Представитель США девятая ракетка мира Тейлор Фриц пробился во второй круг Australian Open — 2026. Со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 6:3 он переиграл французского теннисиста Валентена Руае (58-й номер рейтинга).
Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 09:50 МСК
58
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|1
|3
|
|5
|6
|6
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. За это время Фрицу удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 20 заработанных, подать 24 эйса. Он также допустил три двойные ошибки. На счету Руае 19 эйсов, он реализовал три брейк-пойнта из семи и допустил четыре двойные ошибки.
Во втором круге Тейлор Фриц сразится с сильнейшим в матче Вит Коприва (Чехия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия). Встреча проходит в эти минуты.
Комментарии
- 20 января 2026
-
13:16
-
13:11
-
13:09
-
12:57
-
12:43
-
12:39
-
12:09
-
12:00
-
11:40
-
11:35
-
11:22
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:52
-
10:50
-
10:48
-
10:41
-
10:33
-
10:20
-
09:44
-
09:41
-
09:33
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:19
-
09:07
-
08:49
-
08:42
-
08:35
-
08:32
-
08:29
-
08:12
-
07:45