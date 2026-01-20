Скидки
Валентен Руае — Тейлор Фриц, результат матча 20 января 2026, счет 1:3, 1-й круг Australian Open — 2026

Фриц переиграл Руае на старте Australian Open — 2026
Тейлор Фриц
Комментарии

Представитель США девятая ракетка мира Тейлор Фриц пробился во второй круг Australian Open — 2026. Со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 6:3 он переиграл французского теннисиста Валентена Руае (58-й номер рейтинга).

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 09:50 МСК
Валентен Руае
58
Франция
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		7 1 3
7 7 		5 6 6
             
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. За это время Фрицу удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 20 заработанных, подать 24 эйса. Он также допустил три двойные ошибки. На счету Руае 19 эйсов, он реализовал три брейк-пойнта из семи и допустил четыре двойные ошибки.

Во втором круге Тейлор Фриц сразится с сильнейшим в матче Вит Коприва (Чехия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия). Встреча проходит в эти минуты.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
