Фриц переиграл Руае на старте Australian Open — 2026

Представитель США девятая ракетка мира Тейлор Фриц пробился во второй круг Australian Open — 2026. Со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 6:3 он переиграл французского теннисиста Валентена Руае (58-й номер рейтинга).

Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. За это время Фрицу удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 20 заработанных, подать 24 эйса. Он также допустил три двойные ошибки. На счету Руае 19 эйсов, он реализовал три брейк-пойнта из семи и допустил четыре двойные ошибки.

Во втором круге Тейлор Фриц сразится с сильнейшим в матче Вит Коприва (Чехия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия). Встреча проходит в эти минуты.