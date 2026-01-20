Янник Синнер высказался о победе на старте Australian Open — 2026

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал исход матча первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026. На старте турнира он досрочно победил француза Юго Гастона. Счёт — 6:2, 6:1. Соперник итальянца не смог доиграть встречу из-за травмы.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|
|6
«Заметил, что он не подавал с высокой скоростью, особенно во втором сете. Это не тот способ выигрывать. Он такой талантливый игрок — невероятное чувство мяча, очень хорошо двигается. С самого начала понимал, что нужно играть на очень высоком уровне, стараться быть максимально агрессивным, что я и сделал. Очень рад снова быть здесь. Это для меня особенное место, потрясающая атмосфера. Спасибо, что пришли», — сказал Синнер в интервью на корте.
Во втором круге Синнер сыграет с победителем матча между австралийцем Джеймсом Даквортом и Дино Прижмичем из Хорватии.
- 20 января 2026
-
15:01
-
14:46
-
14:24
-
14:11
-
14:08
-
13:58
-
13:54
-
13:37
-
13:26
-
13:26
-
13:16
-
13:11
-
13:09
-
12:57
-
12:43
-
12:39
-
12:09
-
12:00
-
11:40
-
11:35
-
11:22
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:52
-
10:50
-
10:48
-
10:41
-
10:33
-
10:20
-
09:44
-
09:41
-
09:33
-
09:30
-
09:26