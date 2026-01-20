Скидки
Янник Синнер высказался о победе на старте Australian Open — 2026

Янник Синнер высказался о победе на старте Australian Open — 2026
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал исход матча первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026. На старте турнира он досрочно победил француза Юго Гастона. Счёт — 6:2, 6:1. Соперник итальянца не смог доиграть встречу из-за травмы.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 11:15 МСК
Юго Гастон
93
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
2 		1
6 		6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Заметил, что он не подавал с высокой скоростью, особенно во втором сете. Это не тот способ выигрывать. Он такой талантливый игрок — невероятное чувство мяча, очень хорошо двигается. С самого начала понимал, что нужно играть на очень высоком уровне, стараться быть максимально агрессивным, что я и сделал. Очень рад снова быть здесь. Это для меня особенное место, потрясающая атмосфера. Спасибо, что пришли», — сказал Синнер в интервью на корте.

Во втором круге Синнер сыграет с победителем матча между австралийцем Джеймсом Даквортом и Дино Прижмичем из Хорватии.

