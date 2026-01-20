Скидки
Теннис

«Показывал словарь». Карен Хачанов рассказал, как получил штраф за мат на ТБШ

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём отношении к ругательствам на корте во время матчей.

— У меня были штрафы на «Большом шлеме». Может, году 2019-м, 2020-м… Да, в 2019-м, скорее всего, за не самые пристойные слова, так скажем, но я потом, правда, доказывал, что это литературные слова в русском языке.

– А как ты доказал, что это было за слово?
– Самка женского рода, вот.

– То есть это литературное слово ты сказал, чтобы штраф не платить. А какой штраф был?
– Штраф, по-моему, был тысячи четыре, что ли. Я пытался апеллировать, показывал им словарь.

– Ты просто со словарём пришел?
– Ну да, я присылал им все документы, в общем, но не получилось ничего. Но вот после этого, видимо, перестал ругаться. Хотя всё равно бывает, конечно. Всё равно бывают ситуации, когда не получается держать себя в руках, бывает, могу покричать, просто, может быть, не на виду так сильно, — сказал Хачанов в видео First&Red.

