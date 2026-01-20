Григор Димитров уступил Томашу Махачу в первом круге AO-2026
Поделиться
Болгарский теннисист 45-я ракетка мира Григор Димитров уступил представителю Чехии Томашу Махачу (24-я строчка рейтинга) в матче первого круга Australian Open — 2026. Счёт — 6:4, 6:4, 6:3 в пользу чешского спортсмена.
Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 11:20 МСК
45
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|3
|
|6
|6
24
Томаш Махач
Т. Махач
Встреча продолжалась 1 час 46 минут. За это время Димитров не смог реализовать четыре брейк-пойнта и допустил четыре двойные ошибки. Он также выполнил 11 подач навылет. Махач подал 19 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти и не допустил ни одной двойной ошибки.
Во втором круге чешский теннисист сыграет с сильнейшим в матче Синтаро Мочизуки (Япония) — Стефанос Циципас (Греция). Игра началась в эти минуты.
Комментарии
- 20 января 2026
-
13:16
-
13:11
-
13:09
-
12:57
-
12:43
-
12:39
-
12:09
-
12:00
-
11:40
-
11:35
-
11:22
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:52
-
10:50
-
10:48
-
10:41
-
10:33
-
10:20
-
09:44
-
09:41
-
09:33
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:19
-
09:07
-
08:49
-
08:42
-
08:35
-
08:32
-
08:29
-
08:12
-
07:45