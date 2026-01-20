Скидки
Григор Димитров — Томаш Махач, результат матча 20 января 2026, счёт 0:3, 1-й круг Australian Open — 2026

Григор Димитров уступил Томашу Махачу в первом круге AO-2026
Григор Димитров
Комментарии

Болгарский теннисист 45-я ракетка мира Григор Димитров уступил представителю Чехии Томашу Махачу (24-я строчка рейтинга) в матче первого круга Australian Open — 2026. Счёт — 6:4, 6:4, 6:3 в пользу чешского спортсмена.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 11:20 МСК
Григор Димитров
45
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 3
6 		6 6
             
Томаш Махач
24
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. За это время Димитров не смог реализовать четыре брейк-пойнта и допустил четыре двойные ошибки. Он также выполнил 11 подач навылет. Махач подал 19 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти и не допустил ни одной двойной ошибки.

Во втором круге чешский теннисист сыграет с сильнейшим в матче Синтаро Мочизуки (Япония) — Стефанос Циципас (Греция). Игра началась в эти минуты.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
