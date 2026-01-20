Григор Димитров уступил Томашу Махачу в первом круге AO-2026

Болгарский теннисист 45-я ракетка мира Григор Димитров уступил представителю Чехии Томашу Махачу (24-я строчка рейтинга) в матче первого круга Australian Open — 2026. Счёт — 6:4, 6:4, 6:3 в пользу чешского спортсмена.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. За это время Димитров не смог реализовать четыре брейк-пойнта и допустил четыре двойные ошибки. Он также выполнил 11 подач навылет. Махач подал 19 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти и не допустил ни одной двойной ошибки.

Во втором круге чешский теннисист сыграет с сильнейшим в матче Синтаро Мочизуки (Япония) — Стефанос Циципас (Греция). Игра началась в эти минуты.