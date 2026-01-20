Скидки
Наоми Осака вышла на матч на Australian Open — 2026 в эпатажном наряде с вуалью и зонтом

Наоми Осака вышла на матч на Australian Open — 2026 в эпатажном наряде с вуалью и зонтом
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака продемонстрировала необычный наряд для выхода на корт перед матчем первого круга Australian Open — 2026. На старте турнира она играет с хорваткой Антонией Ружич.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 13:00 МСК
Наоми Осака
17
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
1
         
Антония Ружич
65
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич

Осака вышла на матч в объёмных штанах, белой шляпе, с которой свисала вуаль, в руках у неё был небольшой зонтик. Эксклюзивную форму для японки производит американская компания Nike. Осака знаменита своими необычными нарядами на турнирах «Большого шлема».

28-летняя Осака является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021), а также бывшей первой ракеткой мира.

