Наоми Осака вышла на матч на Australian Open — 2026 в эпатажном наряде с вуалью и зонтом
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака продемонстрировала необычный наряд для выхода на корт перед матчем первого круга Australian Open — 2026. На старте турнира она играет с хорваткой Антонией Ружич.
Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 13:00 МСК
17
Наоми Осака
Н. Осака
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|
|
65
Антония Ружич
А. Ружич
Осака вышла на матч в объёмных штанах, белой шляпе, с которой свисала вуаль, в руках у неё был небольшой зонтик. Эксклюзивную форму для японки производит американская компания Nike. Осака знаменита своими необычными нарядами на турнирах «Большого шлема».
28-летняя Осака является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021), а также бывшей первой ракеткой мира.
