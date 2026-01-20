Скидки
Теннис

Хуберт Хуркач — Зизу Бергс, результат матча 20 января 2026, счет 3:1, 1-й круг Australian Open — 2026

Хуберт Хуркач обыграл Зизу Бергса и вышел во второй круг Australian Open — 2026
Хуберт Хуркач
Комментарии

Польский теннисист 55-й номер рейтинга Хуберт Хуркач вышел во второй круг Australian Open — 2026, обыграв представителя Бельгии Зизу Бергса (43-я ракетка мира). Счёт — 6:7 (6:8), 7:6 (8:6), 6:3, 6:3.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 09:40 МСК
Хуберт Хуркач
55
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 6 		7 8 6 6
7 8 		6 6 3 3
             
Зизу Бергс
43
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

Матч длился 3 часа 27 минут. За это время Хуркачу удалось выполнить 18 подач навылет и реализовать два брейк-пойнта из девяти. Он также допустил две двойные ошибки. Бергс не реализовал шесть брейк-пойнтов, допустил шесть двойных ошибок, но подал 15 эйсов.

Во втором круге Хуберт Хуркач выйдет на корт против Итана Куинна, который ранее оказался сильнее Таллона Грикспора (Нидерланды) со счётом 6:2, 6:3, 6:2.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Фриц переиграл Руае на старте Australian Open — 2026
