Хуберт Хуркач обыграл Зизу Бергса и вышел во второй круг Australian Open — 2026

Польский теннисист 55-й номер рейтинга Хуберт Хуркач вышел во второй круг Australian Open — 2026, обыграв представителя Бельгии Зизу Бергса (43-я ракетка мира). Счёт — 6:7 (6:8), 7:6 (8:6), 6:3, 6:3.

Матч длился 3 часа 27 минут. За это время Хуркачу удалось выполнить 18 подач навылет и реализовать два брейк-пойнта из девяти. Он также допустил две двойные ошибки. Бергс не реализовал шесть брейк-пойнтов, допустил шесть двойных ошибок, но подал 15 эйсов.

Во втором круге Хуберт Хуркач выйдет на корт против Итана Куинна, который ранее оказался сильнее Таллона Грикспора (Нидерланды) со счётом 6:2, 6:3, 6:2.