Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Во втором круге Australian Open — 2026 сыграют лишь семь российских теннисистов

Во втором круге Australian Open — 2026 сыграют лишь семь российских теннисистов
Комментарии

На Открытом чемпионате Австралии — 2026 завершились все матчи первого круга в одиночном разряде с участием российских теннисистов. Во второй раунд сумели пробиться всего семь человек — трое мужчин и четверо женщин.

Мужчины: Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв.

Женщины: Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Оксана Селехметьева.

Столь малое представительство теннисистов России на Australian Open во втором круге было последний раз шесть лет назад — в 2020 году.

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами турнира являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

Материалы по теме
Как же так?! Самсонова смела соперницу с корта в первом сете на АО, а затем отдала матч
Как же так?! Самсонова смела соперницу с корта в первом сете на АО, а затем отдала матч
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android