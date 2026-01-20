Во втором круге Australian Open — 2026 сыграют лишь семь российских теннисистов

На Открытом чемпионате Австралии — 2026 завершились все матчи первого круга в одиночном разряде с участием российских теннисистов. Во второй раунд сумели пробиться всего семь человек — трое мужчин и четверо женщин.

Мужчины: Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв.

Женщины: Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Оксана Селехметьева.

Столь малое представительство теннисистов России на Australian Open во втором круге было последний раз шесть лет назад — в 2020 году.

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами турнира являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.