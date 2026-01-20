Скидки
«Вся тяжёлая работа уже сделана». Синнер — о возвращении на корт после паузы

Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер высказался о своём первом официальном матче этого сезона. Спортсмен после Итогового чемпионата не выходил на корт в рамках соревнований. Сегодня, 20 января, на старте Открытого чемпионата Австралии — 2026 он досрочно победил француза Юго Гастона. Счёт — 6:2, 6:1.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 11:15 МСК
Юго Гастон
93
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
2 		1
6 		6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

— В последний раз вы выигрывали ATP Finals в Италии, потом девять недель без соревнований. Как оцениваете своё выступление?
— Чувствовал себя хорошо подготовленным. Мы много работали над физикой, да и на корте тоже. У меня был отличный матч с Феликсом, пусть он был и показательным, мы выкладывались полностью. Официальные матчи всегда совсем иные. Очень доволен, как начал сегодня. Конечно, немного напряжения, но теперь время наслаждаться. Вся тяжёлая работа уже сделана. Мы тренируемся для таких моментов, — сказал Синнер в интервью на корте.

