«Вся тяжёлая работа уже сделана». Синнер — о возвращении на корт после паузы

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер высказался о своём первом официальном матче этого сезона. Спортсмен после Итогового чемпионата не выходил на корт в рамках соревнований. Сегодня, 20 января, на старте Открытого чемпионата Австралии — 2026 он досрочно победил француза Юго Гастона. Счёт — 6:2, 6:1.

— В последний раз вы выигрывали ATP Finals в Италии, потом девять недель без соревнований. Как оцениваете своё выступление?

— Чувствовал себя хорошо подготовленным. Мы много работали над физикой, да и на корте тоже. У меня был отличный матч с Феликсом, пусть он был и показательным, мы выкладывались полностью. Официальные матчи всегда совсем иные. Очень доволен, как начал сегодня. Конечно, немного напряжения, но теперь время наслаждаться. Вся тяжёлая работа уже сделана. Мы тренируемся для таких моментов, — сказал Синнер в интервью на корте.