Янник Синнер рассказал, как провёл свой отпуск

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер поделился подробностями своего отпуска. Он отдыхал вместе с родными и друзьями.

— Как вы провели отпуск?

— Было здорово. Особенно приятно было провести время с семьёй, друзьями и близкими. Эти моменты я действительно ценю. Мы постоянно окружены людьми — это здорово, но иногда тяжело. Поэтому мне нравится уезжать в очень тихие места, в родной город, проводить время с семьёй. Каждый год — отпуск, каждый раз немного по-разному. Но это прекрасно, — сказал Синнер в интервью на корте.

Сегодня, 20 января, на старте Открытого чемпионата Австралии — 2026 Янник Синнер досрочно победил француза Юго Гастона. Счёт — 6:2, 6:1.