Рыбакина высказалась о своей сопернице по второму кругу Australian Open — 2026

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила свою соперницу во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Рыбакина встретится с француженкой Варварой Грачёвой.

— Во втором круге вы сыграете с Грачёвой, поделитесь ожиданиями?

— Мы уже играли друг с другом. Это очень опасный игрок, она может здорово играть на линии, хорошо подавать. Думаю, для меня самое главное – фокусироваться на своей игре, на подаче. Неважно, кто соперница, если подача идёт, это прекрасно. На приёме надо быть лучше в первых нескольких ударах розыгрыша, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.