Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина высказалась о своей сопернице по второму кругу Australian Open — 2026

Рыбакина высказалась о своей сопернице по второму кругу Australian Open — 2026
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила свою соперницу во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Рыбакина встретится с француженкой Варварой Грачёвой.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Варвара Грачёва
77
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

— Во втором круге вы сыграете с Грачёвой, поделитесь ожиданиями?
— Мы уже играли друг с другом. Это очень опасный игрок, она может здорово играть на линии, хорошо подавать. Думаю, для меня самое главное – фокусироваться на своей игре, на подаче. Неважно, кто соперница, если подача идёт, это прекрасно. На приёме надо быть лучше в первых нескольких ударах розыгрыша, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Материалы по теме
Елена Рыбакина оценила организацию Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android