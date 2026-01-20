Рыбакина высказалась о своей сопернице по второму кругу Australian Open — 2026
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила свою соперницу во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Рыбакина встретится с француженкой Варварой Грачёвой.
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
77
Варвара Грачёва
В. Грачёва
— Во втором круге вы сыграете с Грачёвой, поделитесь ожиданиями?
— Мы уже играли друг с другом. Это очень опасный игрок, она может здорово играть на линии, хорошо подавать. Думаю, для меня самое главное – фокусироваться на своей игре, на подаче. Неважно, кто соперница, если подача идёт, это прекрасно. На приёме надо быть лучше в первых нескольких ударах розыгрыша, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
