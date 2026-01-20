«Меньше всего мне нравится работа в зале». Синнер поделился своим распорядком дня

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер раскрыл свой распорядок дня. Он отметил, что не любит тренировки в зале и иногда получает выходные дни.

— Как проходит ваш обычный день? Как вы тренируетесь?

— Это интересно, потому что у каждого игрока своя рутина, стиль тренировок. Дни бывают долгими. Обычно мы начинаем примерно в 9:30–10:00. Первая сессия длится до часу дня. Много работы в зале, а на корте, скорее всего, пару часов. Иногда делаем трёхчасовые сессии, чтобы готовиться к длинным матчам на турнирах «Большого шлема». Вторая часть дня — больше про работу в зале, что мне меньше нравится (смеётся), но делать это нужно. Потом — восстановление и лечение. Так не каждый день, иногда предоставляют выходные, — сказал Синнер в интервью на корте.

Сегодня, 20 января, на старте Открытого чемпионата Австралии — 2026 Янник Синнер досрочно победил француза Юго Гастона. Счёт — 6:2, 6:1.