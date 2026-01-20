Скидки
Елена Рыбакина раскрыла, над чем работала перед Australian Open — 2026

Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о подготовке к Открытому чемпионату Австралии — 2026.

— Довольна победой, первые матчи всегда тяжёлые. Довольна тем, как подавала, на прошлом турнире подача не шла. Я много над этим работала, надеюсь, следующий матч будет ещё лучше.

— Над чем работали после последнего турнира?
— Мы работали над подачей, сегодня она хорошо шла. Надеюсь, так же будет и дальше по турниру. Надо было поработать над деталями. Сегодня что-то работало, что-то нет. Первые матчи всегда сложные. Надеюсь, завтра смогу ещё прибавить и покажу это на корте, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

