Елена Рыбакина раскрыла, над чем работала перед Australian Open — 2026

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о подготовке к Открытому чемпионату Австралии — 2026.

— Довольна победой, первые матчи всегда тяжёлые. Довольна тем, как подавала, на прошлом турнире подача не шла. Я много над этим работала, надеюсь, следующий матч будет ещё лучше.

— Над чем работали после последнего турнира?

— Мы работали над подачей, сегодня она хорошо шла. Надеюсь, так же будет и дальше по турниру. Надо было поработать над деталями. Сегодня что-то работало, что-то нет. Первые матчи всегда сложные. Надеюсь, завтра смогу ещё прибавить и покажу это на корте, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.