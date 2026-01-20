Янник Синнер, AO-2026: результаты матчей 20 января, следующий соперник, путь до титула

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер сыграл первый матч на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула победителя четырёх ТБШ.

Результаты Янника Синнера на Australian Open — 2026:

первый круг: Янник Синнер (Италия) — Юго Гастон (Франция) — 6:2, 6:1 (на отказе соперника).

Возможная сетка до титула:

второй круг: Джеймс Дакворт (Австралия);

третий круг: Жоао Фонсека (Бразилия);

1/8 финала: Карен Хачанов (Россия);

1/4 финала: Бен Шелтон (США);

1/2 финала: Новак Джокович (Сербия);

финал: Карлос Алькарас (Испания)

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале турнира прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.