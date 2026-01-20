Скидки
Марат Сафин показал фотографии с Australian Open — 2026

Марат Сафин показал фотографии с Australian Open — 2026
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин опубликовал серию фотографий из Мельбурна, где проходит Открытый чемпионат Австралии. Сафин приехал на турнир в качестве тренера 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, с которым работает с весны 2025 года.

Фото: Из личного архива Сафина

Фото: Из личного архива Сафина

Фото: Из личного архива Сафина

Фото: Из личного архива Сафина

Фото: Из личного архива Сафина

Сафин является победителем Открытого чемпионата Австралии, он завоевал титул в 2005 году.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

