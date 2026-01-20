Наоми Осака вышла во второй круг Australian Open — 2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака успешно стартовала на Australian Open — 2026. В первом круге она одержала победу над хорваткой Антонией Ружич (65-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время Осака выполнила 11 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Ружич пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Наоми Осака встретится с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.