Главная Теннис Новости

Наоми Осака — Антония Ружич, результат матча 20 января 2026, счет 2:1, 1 круг Australian Open 2026

Наоми Осака вышла во второй круг Australian Open — 2026
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака успешно стартовала на Australian Open — 2026. В первом круге она одержала победу над хорваткой Антонией Ружич (65-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 13:00 МСК
Наоми Осака
17
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 4
         
Антония Ружич
65
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время Осака выполнила 11 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Ружич пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Наоми Осака встретится с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
