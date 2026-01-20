Скидки
Дарья Касаткина — Никола Бартунькова, результат матча 20 января 2026, счет 1:2, 1 круг Australian Open 2026

Дарья Касаткина проиграла 126-й ракетке мира в первом круге Australian Open — 2026
Комментарии

126-я ракетка мира чешская теннисистка Никола Бартунькова вышла во второй круг Australian Open — 2026. На старте турнира она обыграла австралийку Дарью Касаткину (43-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (9:7), 0:6, 6:3.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 13:30 МСК
Дарья Касаткина
43
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 3
7 9 		0 6
         
Никола Бартунькова
126
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Бартунькова выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Касаткиной два эйса, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Никола Бартунькова сыграет с 10-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич.

