Дарья Касаткина проиграла 126-й ракетке мира в первом круге Australian Open — 2026
126-я ракетка мира чешская теннисистка Никола Бартунькова вышла во второй круг Australian Open — 2026. На старте турнира она обыграла австралийку Дарью Касаткину (43-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (9:7), 0:6, 6:3.
Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 13:30 МСК
43
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|0
|6
126
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Бартунькова выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Касаткиной два эйса, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Никола Бартунькова сыграет с 10-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич.
