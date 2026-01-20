Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина, Australian Open 2026: результаты матчей 20 января, следующий соперник, путь до титула

Елена Рыбакина, AO-2026: результаты матчей 20 января, следующий соперник, путь до титула
Комментарии

Сегодня, 20 января, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела стартовый матч турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Елены Рыбакиной до титула.

Результаты Елены Рыбакиной на Australian Open — 2026:

  • 1/64 финала: Елена Рыбакина — Кая Юван (Словения) — 6:4, 6:3.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

  • 1/32 финала: Елена Рыбакина — Варвара Грачёва (Франция).

Возможная сетка на Australian Open — 2026:

  • 1/16 финала: Тереза Валентова или Линда Фрухвиртова (обе — Чехия);
  • 1/8 финала: Белинда Бенчич (Швейцария, 10);
  • 1/4 финала: Ига Швёнтек (Польша, 2);
  • 1/2 финала: Аманда Анисимова (США, 4);
  • финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
Материалы по теме
Самсонова уступила на старте AO! Дальше прошли Синнер, Хачанов, Рыбакина, Калинская. LIVE!
Live
Самсонова уступила на старте AO! Дальше прошли Синнер, Хачанов, Рыбакина, Калинская. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android