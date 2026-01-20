Циципас вышел во второй круг Australian Open — 2026, в четырёх сетах обыграв Мочизуки

Греческий теннисист 35-я ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:2 он обыграл представителя Японии Синтаро Мочизуки (112-я строчка рейтинга).

Матч длился 2 часа 58 минут. За это время Циципас реализовал 5 брейк-пойнтов из 20, выполнил 16 подач навылет и допустил шесть двойных ошибок. Мочизуки также допустил шесть двойных ошибок, реализовал один брейк-пойнт из восьми и выполнил три подачи навылет.

Во втором круге Циципас сыграет с Томашем Махачем из Чехии, который ранее оказался сильнее болгарина Григора Димитрова.