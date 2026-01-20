Циципас вышел во второй круг Australian Open — 2026, в четырёх сетах обыграв Мочизуки
Греческий теннисист 35-я ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:2 он обыграл представителя Японии Синтаро Мочизуки (112-я строчка рейтинга).
Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 13:00 МСК
112
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|2
|2
|
|6
|6
|6
35
Стефанос Циципас
С. Циципас
Матч длился 2 часа 58 минут. За это время Циципас реализовал 5 брейк-пойнтов из 20, выполнил 16 подач навылет и допустил шесть двойных ошибок. Мочизуки также допустил шесть двойных ошибок, реализовал один брейк-пойнт из восьми и выполнил три подачи навылет.
Во втором круге Циципас сыграет с Томашем Махачем из Чехии, который ранее оказался сильнее болгарина Григора Димитрова.
