Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синтаро Мочизуки — Стефанос Циципас, результат матча 20 января 2026, счет 1:3, 1-й круг Australian Open — 2026

Циципас вышел во второй круг Australian Open — 2026, в четырёх сетах обыграв Мочизуки
Стефанос Циципас
Комментарии

Греческий теннисист 35-я ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:2 он обыграл представителя Японии Синтаро Мочизуки (112-я строчка рейтинга).

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 13:00 МСК
Синтаро Мочизуки
112
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 2
4 		6 6 6
             
Стефанос Циципас
35
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Матч длился 2 часа 58 минут. За это время Циципас реализовал 5 брейк-пойнтов из 20, выполнил 16 подач навылет и допустил шесть двойных ошибок. Мочизуки также допустил шесть двойных ошибок, реализовал один брейк-пойнт из восьми и выполнил три подачи навылет.

Во втором круге Циципас сыграет с Томашем Махачем из Чехии, который ранее оказался сильнее болгарина Григора Димитрова.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Янник Синнер после отказа Юго Гастона вышел во второй круг Australian Open — 2026
Стефанос Циципас обыграл Синтаро Мочизуки в матче United Cup
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android