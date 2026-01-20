Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: результаты третьего игрового дня

Сегодня, 20 января, состоялись очередные матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами третьего игрового дня.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026, первый круг. Результаты на 20 января (частично):

Лоренцо Сонего (Италия) — Карлос Табернер (Испания) — 6:4, 6:0, 6:3;

Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 4:6, 7:6 (7:3), 7:5, 3:2 (на отказе соперника);

Якуб Меншик (Чехия, 16) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 7:5, 4:6, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3;

Карен Хачанов (Россия, 15) — Алекс Михельсен (США) — 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3;

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 3:6;

Жоао Фонсека (Бразилия, 28) — Элиот Спиццирри (США) — 4:6, 6:2, 1:6, 2:6;

Бен Шелтон (США, 8) – Уго Умбер (Франция) — 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5);

Дэйн Суини (Австралия, Q) – Гаэль Монфис (Франция) — 6:7 (3:7), 7:5, 6:4, 7:5;

Хуберт Хуркач (Польша) – Зизу Бергс (Бельгия) — 6:7 (6:8), 7:6 (8:6), 6:3, 6:3;

Григор Димитров (Болгария) – Томаш Махач (Чехия) — 4:6, 4:6, 3:6;

Тейлор Фриц (США, 9) — Валентен Руае (Франция) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 6:3;

Янник Синнер (Италия, 2) – Юго Гастон (Франция) — 6:2, 6:1 (на отказе соперника);

Стефанос Циципас (Греция, 31) — Синтаро Мочизуки (Япония) — 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Со всеми результатами матчей вы можете ознакомиться на «Чемпионате».