«Что значит «должна»?» Кузнецова — о поражении Самсоновой с матчболов на AO-2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала поражение россиянки Людмилы Самсоновой от немки Лауры Зигемунд со счётом 6:0, 5:7, 4:6 в первом круге Australian Open — 2026.

«Очень неприятное поражение Люды Самсоновой: 6:0, 5:2, две подачи на матч, два матчбола на приёме… Но до матча я говорила, что Зигемунд – очень неудобная и опасная соперница, при всём уважении к ней, шальной и достаточно нервный игрок. Играет очень плоско, в корте, часто укорачивает, режет, дико некомфортная оппонентка, противостоять которой всегда сложно.

Конечно, уверена, что Людмила должна была закрывать матч, но… вместе с тем, что значит «должна»? Это игра, и сегодня поставить победную точку в матче, увы, не вышло. А Лаура цеплялась и вытащила победу», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.