Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Что за битва!» Карен Хачанов высказался о победе в пятисетовике на старте AO-2026

«Что за битва!» Карен Хачанов высказался о победе в пятисетовике на старте AO-2026
Карен Хачанов
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над американцем Алексом Михельсеном в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Россиянин одолел соперника со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 05:05 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 5 6
6 		4 3 7 3
             
Алекс Михельсен
38
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

— Он был очень близок к тому, чтобы стать сеяным. Я проиграл ему здесь в прошлом году в третьем круге, потом взял реванш, кажется, в Канаде. Играть против такого соперника в первом круге – невероятно тяжело. Мы играли почти четыре часа. Хотелось бы побыстрее, но не получилось. Что за битва!

В пятом сете я вёл 5:2, у меня было три матчбола, а потом он перевернул игру тремя эйсами, сделал камбэк. Затем я увидел, что у него начались судороги, и это самое сложное. Он шёл на все удары, и они у него проходили. Думаешь – ладно, надо вернуть мяч в корт, однако тогда он меня атакует… Очень тяжело играть в такой ситуации, очень рад, что смог закрыть матч.

— Вы сыграли 25 пятисетовиков за карьеру, а он – только два. Насколько помог этот опыт?
— Думаю, это очень важно, но я бы предпочёл играть матчи покороче (смеётся).

— Вы превосходно подавали под давлением, били по линиям, когда это было важнее всего.
— Когда у соперника брейк-пойнт, просто стараешься сыграть на максимуме. Хороший знак, когда в такие моменты удаётся первая подача или эйс. Играл на инстинктах, с ними сегодня было всё в порядке, — сказал Хачанов в интервью на корте.

Материалы по теме
Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: результаты третьего игрового дня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android