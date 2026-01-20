Кузнецова: лайк, если хотели бы увидеть матч Калинской со Швёнтек на AO-2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала победу российской теннисистки Анны Калинской над британкой Сонай Картал в первом круге Australian Open — 2026 со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

«Аня Калинская после сложной первой партии, которую забрала на тай-брейке, уверенно выиграла второй сет, а вместе с ним – и матч у британки Картал. Следующая соперница – Грабер из Австрии, но лайк, если вы тоже смотрите чуть дальше по сетке и, как и я, хотели бы увидеть в третьем круге матч Ани с Игой Швёнтек», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.