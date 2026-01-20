Россия догнала Италию по числу сеяных мужчин на Australian Open — 2026

Количество сеяных теннисистов, представляющих Россию на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026, сравнялось по этому показателю с итальянскими спортсменами.

Все три россиянина, начинавших турнир в статусе сеяных — Даниил Медведев (11-й номер посева), Андрей Рублёв (13-й) и Карен Хачанов (15-й) — прошли во второй круг турнира. Столько же игроков вышло в следующий круг у Италии: Янник Синнер, Лоренцо Музетти и Лучано Дардери.

Лидером по числу сеяных теннисистов во втором круге турнира является США. В их число вошли пять спортсменов: Бен Шелтон, Тейлор Фриц, Томми Пол, Лёнер Тьен, Фрэнсис Тиафо.

По итогам первого круга Australian Open — 2026 покинули семь из 32 сеяных теннисистов.