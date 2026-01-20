Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россия догнала Италию по числу сеяных мужчин на Australian Open — 2026

Россия догнала Италию по числу сеяных мужчин на Australian Open — 2026
Комментарии

Количество сеяных теннисистов, представляющих Россию на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026, сравнялось по этому показателю с итальянскими спортсменами.

Все три россиянина, начинавших турнир в статусе сеяных — Даниил Медведев (11-й номер посева), Андрей Рублёв (13-й) и Карен Хачанов (15-й) — прошли во второй круг турнира. Столько же игроков вышло в следующий круг у Италии: Янник Синнер, Лоренцо Музетти и Лучано Дардери.

Лидером по числу сеяных теннисистов во втором круге турнира является США. В их число вошли пять спортсменов: Бен Шелтон, Тейлор Фриц, Томми Пол, Лёнер Тьен, Фрэнсис Тиафо.

По итогам первого круга Australian Open — 2026 покинули семь из 32 сеяных теннисистов.

Сетка Australian Open
Материалы по теме
«Финиш на стиле». Первые победы Медведева и Мирры на АО-2026 уже вызвали восторг
«Финиш на стиле». Первые победы Медведева и Мирры на АО-2026 уже вызвали восторг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android