Появилась сетка микста Australian Open — 2026, где сыграют три россиянки

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в миксте. В соревнованиях примут участие три представительницы России – Вера Звонарёва, Ирина Хромачёва и Александра Панова.
Возглавили посев итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори. На старте им будет противостоять пара Лаура Зигемунд (Германия)/Эдуард Роже-Васслен (Франция).
Теннис. Australian Open — 2026. Микст. Матчи первого круга с россиянами:
Вера Звонарёва/Лукас Мидлер (Австрия) – Оливия Гадеки/Джон Пирс (оба – Австралия);
Ирина Хромачёва/Кристиан Харрисон (США) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/ Ян Зелиньский (Польша);
Александра Панова/Давид Пел (Нидерланды) – Катержина Синякова (Чехия)/Сем Вербек (Нидерланды).
Полностью с сеткой микста AO-2026 вы можете ознакомиться на «Чемпионате».