Россия остаётся на втором месте по числу сеяных женщин на Australian Open — 2026

Количество сеяных теннисисток, представляющих Россию на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026, продолжает занимать второе место по этому показателю.

Во второй круг женского одиночного разряда на турнире из россиянок пробились три сеяные спортсменки: Мирра Андреева (восьмой номер посева), Диана Шнайдер (23-й номер), Анна Калинская (31-й).

Лидером по этому показателю остаётся США. В число пяти успешных спортсменок вошли Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Ива Йович.

Во второй круг Australian Open всего прошли 23 сеяные теннисистки из 32.

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами турнира являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

