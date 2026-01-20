Скидки
Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты третьего игрового дня 20 января

В ночь с 19 на 20 января состоялись матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Первый круг. Результаты 20 января:

Варвара Грачёва (Франция) — Виктория Голубич (Швейцария) – 6:1, 2:6, 6:1;
Джаниче Чен (Индонезия) – Лейла Фернандес (Канада) — 6:2, 7:6 (7:1);
Каролина Плишкова (Чехия) — Слоан Стивенс (США) – 7:6 (9:7), 6:2;
Ван Синьюй (Китай) — Ангелина Калинина (Украина) – 6:3, 6:3;
Елена Рыбакина (Казахстан) — Кая Юван (Словения) – 6:4, 6:3;
Анна Калинская (Россия) — Сонай Картал (Великобритания) – 7:6 (7:3), 6:1;
Елена Остапенко (Латвия) – Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:4, 6:4;
Сорана Кырстя (Румыния) — Ева Лис (Германия) – 3:6, 6:4, 6:3;
Лаура Зигемунд (Германия) — Людмила Самсонова (Россия) – 0:6, 7:5, 6:4;
Никола Бартунькова (Чехия) – Дарья Касаткина (Австралия) — 7:6 (9:7), 0:6, 6:3;
Белинда Бенчич (Швейцария) – Кэти Бултер (Великобритания) — 6:0, 7:5;
Наоми Осака (Япония) — Антония Ружич (Хорватия) – 6:3, 3:6, 6:4.

