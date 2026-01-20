Мирра Андреева обратилась к болельщикам перед матчем с Саккари на Australian Open — 2026

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к болельщикам перед матчем с бывшей третьей ракеткой мира из Греции Марией Саккари во втором круге Australian Open – 2026. Он пройдёт завтра, 21 января.
«Хотела поблагодарить всех за поддержку. Очень рада выиграть первый круг в Мельбурне. Конечно, кондиции и условия немного другие по сравнению с Аделаидой. Здесь нет крыши, как-то больше пространства на корте. Когда увидела сетку, я знала, что матч с Донной [Векич] будет непростой, потому что мы с ней уже играли, играли три сета. Было непросто. Поэтому очень рада, что смогла выиграть этот поединок, хотя он был сложным. В целом я рада, как играла.
Уже тренируемся, готовимся завтра к новому матчу с Марией Саккари, никогда с ней не играла, надеюсь на вашу поддержку, она для меня многое значит. Скоро увидимся!» — сказала Мирра в телеграм-канале «БОЛЬШЕ!».
