Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева обратилась к болельщикам перед матчем с Саккари на Australian Open — 2026

Мирра Андреева обратилась к болельщикам перед матчем с Саккари на Australian Open — 2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к болельщикам перед матчем с бывшей третьей ракеткой мира из Греции Марией Саккари во втором круге Australian Open – 2026. Он пройдёт завтра, 21 января.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:00 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Хотела поблагодарить всех за поддержку. Очень рада выиграть первый круг в Мельбурне. Конечно, кондиции и условия немного другие по сравнению с Аделаидой. Здесь нет крыши, как-то больше пространства на корте. Когда увидела сетку, я знала, что матч с Донной [Векич] будет непростой, потому что мы с ней уже играли, играли три сета. Было непросто. Поэтому очень рада, что смогла выиграть этот поединок, хотя он был сложным. В целом я рада, как играла.

Уже тренируемся, готовимся завтра к новому матчу с Марией Саккари, никогда с ней не играла, надеюсь на вашу поддержку, она для меня многое значит. Скоро увидимся!» — сказала Мирра в телеграм-канале «БОЛЬШЕ!».

Материалы по теме
«Стала спокойнее, когда завела щенка». Мирра — после победы в первом круге на АО
«Стала спокойнее, когда завела щенка». Мирра — после победы в первом круге на АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android