Карен Хачанов вошёл в топ-6 российских теннисистов по числу побед в пятисетовиках

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал свою 13-ю победу в пятисетовом матче. Это произошло в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Хачанов со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 одолел 38-ю ракетку мира из США Алекса Михельсена.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 05:05 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 5 6
6 		4 3 7 3
             
Алекс Михельсен
38
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Теперь у Хачанова 13 побед и 13 поражений во встречах с пятью сетами. По данному показателю Карен обогнал Андрея Чеснокова и Дмитрия Турсунова и вышел на чистое шестое место среди всех россиян.

Лучшие российские теннисисты по количеству побед в пятисетовиках:

1. Марат Сафин — 28 побед и 13 поражений.
2. Михаил Южный – 21 и 18.
3. Евгений Кафельников – 20 и 11.
4. Николай Давыденко – 15 и 10.
5. Александр Волков – 14 и 12.
6. Карен Хачанов – 13 и 13.
7. Андрей Чесноков – 12 и 13.
8. Дмитрий Турсунов – 12 и 9.
9. Андрей Рублёв – 11 и 9.
10. Даниил Медведев – 9 и 13.

