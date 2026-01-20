Карен Хачанов вошёл в топ-6 российских теннисистов по числу побед в пятисетовиках

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал свою 13-ю победу в пятисетовом матче. Это произошло в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Хачанов со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 одолел 38-ю ракетку мира из США Алекса Михельсена.

Теперь у Хачанова 13 побед и 13 поражений во встречах с пятью сетами. По данному показателю Карен обогнал Андрея Чеснокова и Дмитрия Турсунова и вышел на чистое шестое место среди всех россиян.

Лучшие российские теннисисты по количеству побед в пятисетовиках:

1. Марат Сафин — 28 побед и 13 поражений.

2. Михаил Южный – 21 и 18.

3. Евгений Кафельников – 20 и 11.

4. Николай Давыденко – 15 и 10.

5. Александр Волков – 14 и 12.

6. Карен Хачанов – 13 и 13.

7. Андрей Чесноков – 12 и 13.

8. Дмитрий Турсунов – 12 и 9.

9. Андрей Рублёв – 11 и 9.

10. Даниил Медведев – 9 и 13.