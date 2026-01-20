Карен Хачанов вошёл в топ-6 российских теннисистов по числу побед в пятисетовиках

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал свою 13-ю победу в пятисетовом матче. Это произошло в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Хачанов со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 одолел 38-ю ракетку мира из США Алекса Михельсена.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|5
|6
|
|4
|3
|7
|3
Теперь у Хачанова 13 побед и 13 поражений во встречах с пятью сетами. По данному показателю Карен обогнал Андрея Чеснокова и Дмитрия Турсунова и вышел на чистое шестое место среди всех россиян.
Лучшие российские теннисисты по количеству побед в пятисетовиках:
1. Марат Сафин — 28 побед и 13 поражений.
2. Михаил Южный – 21 и 18.
3. Евгений Кафельников – 20 и 11.
4. Николай Давыденко – 15 и 10.
5. Александр Волков – 14 и 12.
6. Карен Хачанов – 13 и 13.
7. Андрей Чесноков – 12 и 13.
8. Дмитрий Турсунов – 12 и 9.
9. Андрей Рублёв – 11 и 9.
10. Даниил Медведев – 9 и 13.
- 20 января 2026
-
18:23
-
18:19
-
18:09
-
17:58
-
17:47
-
17:46
-
17:34
-
17:26
-
16:46
-
16:43
-
16:25
-
16:14
-
16:00
-
15:59
-
15:33
-
15:30
-
15:07
-
15:01
-
14:46
-
14:24
-
14:11
-
14:08
-
13:58
-
13:54
-
13:37
-
13:26
-
13:26
-
13:16
-
13:11
-
13:09
-
12:57
-
12:43
-
12:39
-
12:09
-
12:00