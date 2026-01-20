«Это особенное место». Синнер опубликовал пост после победы на AO на снятии соперника

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост по итогам своего выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2026.

На старте турнира Синнер встречался с 93-й ракеткой мира из Франции Юго Гастоном. Янник уверенно забрал две первые партии (6:2, 6:1), после чего соперник итальянца не смог доиграть встречу из-за травмы.

«Не тот способ, которым хочется выигрывать матч, желаю Юго скорейшего выздоровления.

Что касается меня, рад вернуться на корт, это очень особенное для меня место», — написал Синнер на своей странице в соцсети.