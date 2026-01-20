Скидки
Теннис

«Это особенное место». Синнер опубликовал пост после победы на AO на снятии соперника

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост по итогам своего выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2026.

На старте турнира Синнер встречался с 93-й ракеткой мира из Франции Юго Гастоном. Янник уверенно забрал две первые партии (6:2, 6:1), после чего соперник итальянца не смог доиграть встречу из-за травмы.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 11:15 МСК
Юго Гастон
93
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
2 		1
6 		6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Не тот способ, которым хочется выигрывать матч, желаю Юго скорейшего выздоровления.

Что касается меня, рад вернуться на корт, это очень особенное для меня место», — написал Синнер на своей странице в соцсети.

