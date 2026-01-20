Скидки
Главная Теннис Новости

«Возможно, съел что-то не то». Дардери пришлось бежать в туалет сразу после победы на AO

«Возможно, съел что-то не то». Дардери пришлось бежать в туалет сразу после победы на AO
Комментарии

25-я ракетка мира, 23-летний итальянский теннисист Лучано Дардери убежал в туалет сразу после победы в стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

В первом круге соревнований Дардери (22) со счётом 7:6 (7:5), 7:5, 7:6 (7:3) обыграл 82-ю ракетку мира из Чили Кристьяна Гарина.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 03:10 МСК
Кристьян Гарин
82
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		5 6 3
7 7 		7 7 7
             
Лучано Дардери
25
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Фото: скриншот из трансляции

Сразу после победного розыгрыша Дардери схватился за живот, перебежал на половину корта соперника, пожал ему руку и направился в туалет, жестом показав, что скоро вернётся.

«Я очень нервничал, со второго сета у меня начал болеть живот, возможно, я съел что-то не то. Я не принял гастропротектор перед встречей. Думаю, это наряду с жарой и послужило причиной сегодняшних проблем. У меня начались судороги, заболел живот. Я знал, что, если дело дойдёт до четвёртого сета, будет очень сложно выиграть этот матч, но, к счастью, мне удалось закрыть его в трёх сетах», — сказал Дардери в последовавшем далее интервью на корте.

Новости. Теннис
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

