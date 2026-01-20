«Возможно, съел что-то не то». Дардери пришлось бежать в туалет сразу после победы на AO

25-я ракетка мира, 23-летний итальянский теннисист Лучано Дардери убежал в туалет сразу после победы в стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии – 2026.
В первом круге соревнований Дардери (22) со счётом 7:6 (7:5), 7:5, 7:6 (7:3) обыграл 82-ю ракетку мира из Чили Кристьяна Гарина.
Фото: скриншот из трансляции
Сразу после победного розыгрыша Дардери схватился за живот, перебежал на половину корта соперника, пожал ему руку и направился в туалет, жестом показав, что скоро вернётся.
«Я очень нервничал, со второго сета у меня начал болеть живот, возможно, я съел что-то не то. Я не принял гастропротектор перед встречей. Думаю, это наряду с жарой и послужило причиной сегодняшних проблем. У меня начались судороги, заболел живот. Я знал, что, если дело дойдёт до четвёртого сета, будет очень сложно выиграть этот матч, но, к счастью, мне удалось закрыть его в трёх сетах», — сказал Дардери в последовавшем далее интервью на корте.
