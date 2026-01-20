Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание четвёртого игрового дня

В ночь с 20 на 21 января состоятся первые матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными поединками четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Второй круг. Частичное расписание на 21 января (время московское):

3:00. Томми Пол (США, 19) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина);

3:00. Бен Шелтон (США, 8) – Дэйн Суини (Австралия, Q);

3:30. Андрей Рублёв (Россия, 13) – Жайме Фария (Португалия, Q);

4:30. Даниил Медведев (Россия, 11) – Кентен Алис (Франция);

4:30. Райлли Опелка (США) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 14);

6:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Янник Ханфман (Германия);

6:30. Майкл Чжэн (США, Q) – Корентен Муте (Франция, 32);

6:30. Александр Бублик (Казахстан, 10) – Мартон Фучович (Венгрия);

08:00. Александр Шевченко (Казахстан) – Лёнер Тьен (США, 25);

10:30. Александр Зверев (Германия, 3) – Александр Мюллер (Франция);

11:00. Алекс де Минор (Австралия, 6) – Хамад Меджедович (Сербия);

12:30. Фрэнсис Тиафо (США, 29) – Франсиско Комесанья (Аргентина).