Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: расписание четвёртого игрового дня

В ночь с 20 на 21 января состоятся первые матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными поединками четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Второй круг. Частичное расписание на 21 января (время московское):

3:00. Элина Свитолина (Украина, 12) – Линда Климовичова (Польша, Q);

3:00. Диана Шнайдер (Россия, 23) – Талия Гибсон (Австралия, WC);

3:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Варвара Грачёва (Франция);

3:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Чжосюань Бай (Китай, Q);

4:30. Юлия Путинцева (Казахстан) – Эльза Жакемо (Франция);

5:00. Кори Гауфф (США, 3) – Ольга Данилович (Сербия);

5:00. Полина Кудерметова (Узбекистан) – Клара Таусон (Дания, 14);

6:30. Анастасия Потапова (Австрия) – Эмма Радукану (Великобритания, 28);

8:30. Магдалена Френх (Польша) – Жасмин Паолини (Италия, 7);

11:00. Мирра Андреева (Россия, 8) – Мария Саккари (Греция).

С полным расписанием игрового дня вы можете ознакомиться на «Чемпионате».