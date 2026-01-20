Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

14 чемпионов турниров «Большого шлема» вышли во второй круг Australian Open — 2026

14 чемпионов турниров «Большого шлема» вышли во второй круг Australian Open — 2026
Комментарии

14 чемпионов (шестеро мужчин и восемь женщин) турниров «Большого шлема» вышли во второй круг одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

Мужчины:

  • Новак Джокович (Сербия, 24 «Шлема»);
  • Карлос Алькарас (Испания, шесть «Шлемов»);
  • Янник Синнер (Италия, четыре «Шлема»);
  • Стэн Вавринка (Швейцария, три «Шлема»);
  • Даниил Медведев (Россия, один «Шлем»);
  • Марин Чилич (Хорватия, один «Шлем»).

Женщины:

  • Ига Швёнтек (Польша, шесть «Шлемов»);
  • Наоми Осака (Япония, четыре «Шлема»);
  • Арина Соболенко (Беларусь, четыре «Шлема»);
  • Кори Гауфф (США, два «Шлема»);
  • Эмма Радукану (Великобритания, один «Шлем»);
  • Елена Рыбакина (Казахстан, один «Шлем»);
  • Елена Остапенко (Латвия, один «Шлем»);
  • Мэдисон Киз (США, один «Шлем»).

Завершили своё выступление в одиночном разряде AO-2026 Винус Уильямс, Барбора Крейчикова, Софья Кенин и Слоан Стивенс, Маркета Вондроушова снялась до старта своего первого матча.

Материалы по теме
5 топ-матчей среды в теннисе: Мирра, Медведев и Соболенко на Australian Open
5 топ-матчей среды в теннисе: Мирра, Медведев и Соболенко на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android