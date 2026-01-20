14 чемпионов турниров «Большого шлема» вышли во второй круг Australian Open — 2026

14 чемпионов (шестеро мужчин и восемь женщин) турниров «Большого шлема» вышли во второй круг одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

Мужчины:

Новак Джокович (Сербия, 24 «Шлема»);

Карлос Алькарас (Испания, шесть «Шлемов»);

Янник Синнер (Италия, четыре «Шлема»);

Стэн Вавринка (Швейцария, три «Шлема»);

Даниил Медведев (Россия, один «Шлем»);

Марин Чилич (Хорватия, один «Шлем»).

Женщины:

Ига Швёнтек (Польша, шесть «Шлемов»);

Наоми Осака (Япония, четыре «Шлема»);

Арина Соболенко (Беларусь, четыре «Шлема»);

Кори Гауфф (США, два «Шлема»);

Эмма Радукану (Великобритания, один «Шлем»);

Елена Рыбакина (Казахстан, один «Шлем»);

Елена Остапенко (Латвия, один «Шлем»);

Мэдисон Киз (США, один «Шлем»).

Завершили своё выступление в одиночном разряде AO-2026 Винус Уильямс, Барбора Крейчикова, Софья Кенин и Слоан Стивенс, Маркета Вондроушова снялась до старта своего первого матча.