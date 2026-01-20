Карлос Алькарас — Янник Ханфман: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

Завтра, 21 января, в Мельбурне пройдёт встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Германии Янником Ханфманом, занимающим в рейтинге ATP 102-ю строчку. Матч начнётся не ранее 6:00 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.